Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, barış ve kardeşliğin, Kıbrıs ve dünyaya egemen olacağı yarınların yakın olmasını temenni etti. Kurban Bayramı’nın barış ve huzur içinde geçmesini dileyen İzcan, halkın bayramını kutladı.

İzcan bayram mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun, Kurban Bayramını "ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla boğuşarak, karşıladığını, yaşanan ekonomik yıkımın halkın büyük bir bölümünü sefalet içinde yaşamaya mahkum ettiğini" savundu.

Kıbrıs Türk toplumunun çoğunluğunun "değişim ve çözüm istediğini, parlamentoda temsil edilen statükocu partilere inanç ve güvenin kalmadığını" ileri süren İzcan, halkın değişim iradesini yok edeceğini sananların başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türkler için tek kurtuluşun kendi ülkesinde egemen olacağı federal çözüme bir an evvel ulaşmak olduğunu savunan İzcan, BKP’nin, barış ve çözüm yönünde atılacak her türlü adıma destek olacağını belirtti.