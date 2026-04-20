Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs sorununda özlü görüşmelerin başlaması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ni inisiyatif almaya çağırdı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta çözümün sahada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin kabulü ile mümkün olabileceğine ilişkin açıklamanın “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun çözüm iradesinin BM kararları temelinde federal çözüm olduğunu savunan İzcan, izlenen çözümsüzlük siyasetiyle Kıbrıslı Türklerin kimlik ve varlığının yok edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

“Yayılmacı siyaset, milliyetçilik ve şovenizmin bir hastalık olarak yayıldığını” iddia eden İzcan, buna karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

“Kıbrıs, Kıbrıs halkına aittir.” diyen İzcan, BM Genel Sekreteri’ni özlü görüşmelerin başlaması için erken zamanda inisiyatif almaya çağırdı.