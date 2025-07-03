Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir'deki yangından acı haber geldi. Ödemiş'teki yangında 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti. Çeşme'de ise yangına müdahale sürüyor.

Ildır Mahallesi’nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Bölgede elektrik ve telefon kabloları ile bazı yapılar da yangında zarar gördü. Birçok besi çiftliğinin yer aldığı bölgede vatandaşlar dışında çok sayıda hayvan da tahliye edildi.

İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU KAPATILDI

Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle dün trafiğie kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu, bu sabah ulaşıma açılmıştı.

Ancak rüzgarın yeniden şiddetlenmesi ve alevlerin yola inmesi üzerine otoyol bir kez daha kapatıldı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.