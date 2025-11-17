Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yeni bir ilahiyat koleji istemediklerini kaydetti.

İzcan, yazılı açıklamasında, deprem riskiyle yıkılması muhtemel binalarda eğitimin devam ettiğini savunarak, böyle bir durumda Mağusa’ya yeni bir ilahiyat koleji yapılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yasa tasarısının bugün meclise getirilmesine ilişkin Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) meclis önünde düzenleyeceği eyleme destek verdiklerini dile getiren İzcan, “yobaz ve gerici yaklaşımlara sonuna kadar karşı çıkacaklarını” açıkladı.

Eğitim Bakanlığının, öğretmenlere yönelik soruşturma başlatmasını da kınayan İzcan, “BKP, KTOEÖS ve öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edecektir. “ dedi.