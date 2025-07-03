Kaçkar Dağları’nın zirvesine dün akşam 18.00 civarında düşen sivil uçağın enkazına ulaşıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına saat 06.24 itibarıyla ulaşıldığını söyledi.

Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde 18.00 civarında 112'ye yapılan ihbar üzerine, Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

"Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma JAK Timimiz ve İkizdere Arama Kurtarma İDAK ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar." ifadesini kullanan Baydaş, şunları kaydetti:

"O ekiplerimizi gece 12 civarlarında yola çıkarmıştık, 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Bu arkadaşlarımız 06.24 itibarıyla ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar, enkazın olduğu bölgedeler. 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi gördük, sağlığı yerinde görünüyor, onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler, şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde."

Vali Baydaş, arama kurtarma ekibinin hem yaralı yolcuyu hem de oradaki bütün ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek için çalışacağını vurgulayarak, "Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar." dedi.

- Yaralı kadın helikopterle Erzurum'a getirildi

Uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya, askeri helikopterle Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi. Yaralı Kaya, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

- Hayatını kaybeden pilot dünya turunun ilk durağı Eskişehir'de mola vermişti

Uçağın pilotu, 57 yaşındaki emekli elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci, dünya turu kapsamında çıktığı yolculuğunun ilk durağında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde mola vermişti. Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak üzere Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden dün kalkış yapan ve uçağının Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu hayatını kaybeden Demirci, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan M20j tipi uçağıyla 2 Temmuz'da dünya turuna başlamıştı.

Turunun ilk durağı kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine iniş yapan amatör pilot, 2 çocuk babası Mehmet Demirci, burada Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, babası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin ve diğer görevliler tarafından karşılanmış, gerçekleştireceği dünya turu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Rotasındaki 28 bin kilometrelik mesafeyi 160 saatlik uçuş süresiyle aşmayı planlayan Demirci, 32 havaalanı ve 12 ülkeyi geçmesinin ardından 40 gün sürmesi planlanan turu, başlangıç noktasında tamamlamayı hedefliyordu.