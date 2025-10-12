Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “Ciddiyet vaat eden önce kendisi ciddi olmalı.” dedi.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, gelecek hafta bugün seçim günü olduğuna işaret ederek, “Son bir hafta kaldı. Tam bir hafta sonra bugün sandık başında olacağız ve ülkemizin demokrasisinin ne kadar ileri olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

CTP’nin adayının söylemlerinin, süre azaldıkça ciddiyetten daha çok uzaklaştığı görüşünü belirten Taçoy, şöyle devam etti:

“En son ‘Üç Masa’ uygulaması gündeme geldi. Buna göre, CTP’nin sayın adayı seçilmesi durumunda üç masa kuracak. Bu masalardan birisi Hristodulidis ile federasyon görüşeceği masa olacak. Diğeri halen devam eden son beş yılda önemli işler yapmış olan teknik komiteler ve güven yaratıcı önlemler masası olacak. Üçüncüsü ise tamamen iç konulara yönelik bir masa olacak.

Bunu kendileri söylüyor. Tek tek bakalım bu masalara. Birincisi zaten klasik. Yıllanmış, tozlanmış, devrilmiş ve tüm ayakları kırılmış bir masa. Fazla söze de gerek yok. İkincisi zaten devam eden ve son beş yılda da tam kapasite ile çalışmış bir masa. Önceki dönemin devamı olacak. Sonuncusu ise tamamen popülizm eseri. Gerçeklerden ve ciddiyetten uzak. Parlamenter sisteme müdahale girişimi.”

“Ciddiyet reklam panolarına slogan yazmakla olmaz. Önce siz ciddi olacaksınız. Kıbrıs konusunda ciddiyet göstereceksiniz, Türkiye ile ilişkilerde ciddiyet göstereceksiniz, TDT üyeliği konusunda ciddiyet göstereceksiniz, ülke yönetiminde ciddiyet göstereceksiniz.” diyen Taçoy, CTP’nin adayını tüm bu konularda ciddiyete davet etti.

Hasan Taçoy, “Gerçek dışı vaatlerle halkımızın aklıyla dalga geçmeyiniz, zekasıyla alay etmeyiniz. Unutmayınız ki, ciddiyetten uzak vaatlerle ciddiyetten bahsedemezsiniz. Ciddiyet vaat eden önce kendisi ciddi olmalı.” dedi.