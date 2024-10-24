Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde 08.00-17.30 saatleri arasında tam gün greve gitti.

Sendika Başkanı Metin Atan, personel eksikliği giderilmezse grevin yarın da devam edeceğini, gelecek hafta ise süresiz greve gidileceğini kaydetti. Atan, Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi konusunda da tarih istedi.

Sendika, Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

-Atan: "Personel eksikliği....teşkilat yasası..."

KAMUSEN Başkanı Metin Atan konuşmasında, ilk olarak Türkiye’de meydana gelen terör saldırısını kınadı. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Atan, “Böyle olayların yaşanması gerçekten üzücü, inşallah son olur” dedi. Atan, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu da vurguladı.

-“200 bin aktif sigortalıya hizmet veriliyor, beş tane personel verilemedi”

Uzun süreden beridir Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sıkıntılar içerisinde olduğunu ifade eden Metin Atan, 200 bin aktif sigortalıya hizmet veren Girne ve Lefkoşa Sigortaların personel ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Atan, yaklaşık bir yıldır konuyla ilgili Başbakan’dan ve yetkililerden söz almalarına rağmen beş tane personelin verilemediğini kaydetti.

Teşkilat Yasası’nın da önemli olduğunu ifade eden Atan, yasanın güncellenmesi için tarih talep etti. Atan, yasada münhallerin açılması, kadroların artırılması gerektiğini belirtti.

-"Maliye'nin kasasına para koyan bu dairelere özel önem gösterilmesi gerekirken..."

“Ne diyeyim şimdi yani ben bu hükümete söyler misiniz? Bu ülkeyi böyle mi yöneteceğiz?” sorularını soran KAMUSEN Başkanı Atan, Sosyal Sigortalar Dairesi, Posta Dairesi, Vergi Dairesi ve Tapu Dairesi’nin Maliyenin kasasına para koyduğunu ifade etti. Bu dairelere özel önem gösterilmesi gerekirken, 235 kişiye kadro verildiğini savunan Atan, Bilgi Edinme Yasası’yla bu kişilerin nereye istihdam edildiğini öğrenmek istediğini söyledi, “Hangi dairelere verildi bu arkadaşlar?” diye sordu.

-“Üç personel verildi, ikisi geri çekildi”

“Bu ülkeye hizmet veremiyorsanız o koltukta oturmanızın anlamı yoktur” diyen Metin Atan, dün grevle ilgili kendisini aradıklarını ve cuma gününe kadar sorunun çözüleceğini söylediklerini kaydetti. “Niye cuma günü de, dün değil?” sorusunu soran Atan, geçen hafta üç personelin sigortalara verilmesine karşın ikisinin geri çekildiğini savundu.

Personel eksikliği giderilmezse grevin yarın da devam edeceğini belirten Atan, gelecek hafta ise süresiz greve gidecekleri uyarısında bulundu. Vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesi için grev yaptıklarını dile getiren Metin Atan, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları eleştirdi.

“Uyuşturucu, yolsuzluk, hırsızlık diz boyu bu ülkede, siz altı tane ya da on tane personeli çok göreceksiniz” iddialarında bulunan Atan, Lefkoşa’da Posta Dairesi’nde de grev yapacaklarını açıkladı.

-“Teşkilat Yasası dairelerin canıdır”

Başbakana, personel gönderilmesi için çağrı yapan KAMUSEN Başkanı Atan, Teşkilat Yasası için de tarih isteğini yineledi. “Teşkilat Yasası dairelerin canıdır” diyen Atan, yasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Metin Atan, çalışanın huzurlu olmasını ve vatandaşa iyi hizmet vermesini istediklerini dile getirdi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı’nın, “KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur” olarak tanımlamasına da değinen Atan, “Bu söylemler Türkiye ile aramıza nifak sokmak için söyleniyor, ayrımcılık yapılıyor, kınıyorum” dedi.

YDP Genel Başkanı’nın ‘öyle demek istemedi” şeklinde açıklama yaptığını savunan Atan, “Rahatsızsanız o koltukta oturmazsınız, istifa edersiniz. Başkan Yardımcınıza da bu konuda tepki korsunuz” dedi.

Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi’ne personel alınması için çağrıda da bulundu.