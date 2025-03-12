“Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları” semineri tamamlandı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) üyelerine yönelik düzenlediği, Uzman Öğretim Görevlisi, emekli Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Nihat Aytürk tarafından verilen seminer iki gün sürdü.

KAMUSEN’den yapılan açıklamaya göre, seminerde ast- üst ilişkilerinde protokol kuralları, göreve başlama, resmi ziyaret ve konuk protokolü, ikramlar, kurumsal tören protokolü, giyim protokolü, davet ve yemek protokolü konularında bilgiler verildi.

-Aytürk

Seminerin sonunda kısa bir de konuşma yapan Nihat Aytürk, yoğun katılımlı bir seminerde konuşmacı olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, sendika üyeleriyle başka seminerlerde de bir araya geleceğini söyledi.

-Atan

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan ise, üyelere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin devam ettiğini belirterek, seminere gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

-Hazar

Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi de olan Nazmiye Hazar da seminerin sonunda bir konuşma yaparak, hizmet içi eğitimin gelişim için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Seminere katkı koyanlara plaket, katılımcılara da sertifikaları verildi.