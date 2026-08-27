Işık Kitabevi 38. Kitap Fuarı dün akşam kokteyl ve karikatür sergisi ile başladı.

Blckbrd Social Samanbahçe’de gerçekleşen etkinliğe Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri, karikatürleri sergilenen karikatür sanatçıları, yazarlar ve okurlar katıldı.

Gecede Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Işık Kitabevi kurucusu Nahide Merlen birer konuşma yaptı.

Etkinlikte kültürel mirasa sahip çıkarak yaptıkları arştırmalar ve iki toplumun yakınlaşmasına koydukları katkılar nedeniyle Yazar Kani Kanol ve Costas Costa’ya Onur Ödülü; Ümit İnatçı’ya da Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü verildi.

-Harmancı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, fuarın kent kimliğinin önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı.

"Yokluk" temasına rağmen fuarın "varlığı" ve direnişi temsil ettiğini belirten Harmancı, Işık Kitabevi Kitap Fuarı’nın, Lefkoşa'da önemli bir düşünce iklimi yaratarak zihinsel gelişimi tetiklediğini kaydetti.

Düşünsel anlamda yok oluşun gün geçtikçe güçlendiğini ve "yokluğun" hissedilmediği zaman "yok oluşu" hızlandırdığını ifade eden Harmancı, bu yok oluş sebebiyle birliktelik ruhunun uzun zamandır hissedilmediğini söyledi.

Harmancı, Kıbrıs Türk toplumunun bu önemli dönemeçlerde iyi düşünmesi, tartışması ve birbirine sahip çıkması gerektiğini belirterek, fuarın başarılı olmasını ve ülke aydınlarına ilham vermesini temenni etti.

-Merlen

Işık Kitabevi Kurucusu Nahide Merlen de fuarın kitabı hatırlatmak, okur-yazar dayanışmasını sağlamak ve araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla yapıldığını ve artık toplum ile okurların bir parçası haline geldiğini belirtti.

Bu yılki "Yokluk" temasının bireysel, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan boşluk hissini yansıttığını ifade eden Merlen, bu "yokluğu" aşmak için üreterek, yan yana durarak, tartışarak ve planlayarak çözüm yolları bulunması gerektiğini söyledi.

Fuar kapsamında yapılacak müzik dinletisi, ödüller, konuk yazarlar, karikatür sergisi ve çeşitli paneller gibi etkinliklere değinen Merlen, fuarın gerçekleşmesinde katkıda bulunan kurumlar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi. Kani Kanol, Costas Costa ile Ümit İnatçı ödüllerini almasının ardından birer teşekkür konuşması yaptı. Etkinlik, Ezgi Akgürgen ve Emre Yazgın’ın sunduğu müzik dinletisiyle devam etti.

-Fuar programı

5 Eylül’e kadar devam edecek ve her gün 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacak fuar, Işık Kitabevi Blckbrd Social Samanbahçe’de yer alıyor. Fuar boyunca eğitim kitapları hariç bütün kitaplar, yüzde 10 indirimli satılacak.

Bugün saat 20.30’da moderatörlüğünü Çilem Esenyel Özteknik’in yapacağı ve Reşat Oğuz, Ersin Doğaç ile İlgen Bağcıer’in konuşmacı olarak yer alacağı, “Ülkemizde Spor ve Yokluk" başlıklı panelle devam edecek olan fuar programı şöyle:

“28 Ağustos Cuma saat 20.30 'Yokluk Hepimizin: Sevgül Uludağ’ın İzinde Kayıplar, Ortak Hikayeler ve Ortak Gelecek' başlıklı panel; Moderatör: Ayşemden Akın; Konuşmacılar: Niyazi Kızılyürek, Demet Karşılı, Mustafa Gürsel; Düzenleyen: K.T. Gazeteciler Birliği

29 Ağustos Cumartesi 11.00-13.00 saatleri arasında Feriha Altıok okurlarıyla buluşacak

29 Ağustos Cumartesi saat 20.30 '21. Yüzyılın Endüstri Devrimi Yapay Zeka; Matbaadan Algoritmalara' başlıklı panel; Moderatör: Ekin Tulga; Konuşmacılar: Fatoş Leymoncu Özbingül, Burak Erkut, Mustafa Kemal Ambar

30 Ağustos Pazar saat 20.30 'Mizahta Yokluk' başlıklı panel; Moderatör: Serhan Gazioğlu; Konuşmacılar: Hüseyin Çakmak, İzel Seylani, Mustafa Kemal Kasapoğlu

31 Ağustos Pazartesi saat 20.30 'Sandığa Çeyrek Kala Siyasette Yokluk' başlıklı panel; Moderatör: Tümay Tuğyan; Konuşmacılar: Mete Hatay, Bülent Evre, Aysu Basri Akter

1 Eylül Salı saat 20.30 'Gündüz Vassaf (Türkiye’den Konuk Yazar)' söyleşisi; Moderatör: Bulut Ünvan

2 Eylül Çarşamba saat 20.30 'Uluslararası ve Bölgesel Dinamikler Işığında Kıbrıs' başlıklı panel; Moderatör: Sait Akşit; Konuşmacılar: İpek Borman, Nikolaos Stelya, Nur Köprülü

3 Eylül Perşembe saat 20.30 'Mitostan Geleceğe Yakın Dönem Kıbrıs Tarihine Eleştirel Bakış' konulu söyleşi; Moderatör: Asım Akansoy; Çeviri: Niyazi Kızılyürek; Konuşmacı: Mihalis Papabedrou

4 Eylül Cuma 11.00-13.00 arası Özden Selenge okurlarıyla buluşacak

4 Eylül Cuma saat 20.30 Şiir ve Müzik Dinletisi; Sunum: Cemay O. Müezzin; Müzik: Mustafa Tozakı, Selçuk Manecioğlu; Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Işık Kitabevi

5 Eylül Cumartesi saat 20.30 'Latife Tekin (Türkiye’den Konuk Yazar)' söyleşisi; Moderatör: Emel Kaya”