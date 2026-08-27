Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen 20. TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması, 12–22 Ağustos tarihleri arasında Macaristan’da gerçekleştirildi.

TÜRKSOY tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının çeşitli ülke ve bölgelerinden 13 fotoğrafçının katıldığı buluşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni fotoğraf sanatçıları Mehmet Gökyiğit ve Giray Karahasan temsil etti.

Program kapsamında fotoğrafçılar, Macaristan’ın farklı bölgelerinde yapılan saha çalışmalarında ülkenin tarihi, kültürel mirası, geleneksel yaşam biçimleri ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Etkinlik kapsamında 15 Ağustos’ta Bugac’ta yapılan Büyük Hun-Türk Kurultayı da fotoğraflarla belgelenerek Türk dünyasının ortak kültürel değerlerine ilişkin görsel arşive katkı sağlandı.

Buluşma süresince Budapeşte, Pannonhalma, Kalocsa, Hortobágy ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Hollókő ziyaret edildi; tarihi yapılar, geleneksel sanatlar, günlük yaşam ve doğal hayatın yanı sıra Macaristan’ın kültürel çeşitliliğini yansıtan pek çok unsur fotoğrafçıların çalışmalarına konu oldu.

Pentezug Yaban Atı Rezervi’nde yaşayan Przewalski atları da doğal yaşam içerisinde görüntülenirken, Kalocsa’da geleneksel seramik, kıyafet ve duvar süsleme sanatları fotoğraflandı. Hortobágy bozkırında ise geleneksel çoban yaşamı ve bölgenin kendine özgü kültürel dokusu kayıt altına alındı.

Programın sonunda bu çalışmalar, Budapeşte Art Bridge (BAB) Gallery’de düzenlenen “Jübile Sergisi” ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.