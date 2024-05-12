Kendisi de bir sanatçı olan Emre Pehlivan’ın işletmeciliğini yaptığı Lefkoşa Kapı Restaurant, KKTC ve Türkiye’den yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

Farklı konseptiyle kısa zamanda Lefkoşa’nın en gözde eğlence yerlerinden biri haline gelen Kapı’da dün gece Türkiye’li ünlü sanatçı Ahmet Parlak Sahne aldı.

Bütün masaların dolu olduğu konserde Ahmet Parlak hayranları unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi olan Ahmet Parlak, konserde zaman zaman sahneden inerek kendisini izleyenlerin masalarından şarkılarını seslendirdi.

Ünlü sanatçı, konser arasında Kıbrıs Genç TV’nin sorularını da yanıtladı.