Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev süresini tamamlayan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve bu göreve yeni atanan Hakan Balaban, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Celal Bayar’ın, görev süresini tamamlayan Atilla Karaca’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi. Bayar ayrıca, göreve yeni atanan Hakan Balaban’a da başarı temennisinde bulundu.

“Biz her zaman Atatürk’ün izinde, Anavatanımızın yolunda yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Her şey Türklük içindir. Ne Mutlu Türk'üm Diyene” ifadelerini kullanan Bayar, Atilla Karaca’ya KKTC’deki hizmetlerinden dolayı dernek adına plaket takdim etti.

Atilla Karaca da konuşmasında KKTC’de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Kalbimiz her zaman Kıbrıs Türkleri ile birlikte atıyor ve atmaya devam edecek” dedi.

Göreve yeni atanan Hakan Balaban ise KKTC’de görevlendirilmiş olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.