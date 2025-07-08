Narenciye sektöründe faaliyet gösteren KKTC ve Türkiye’den dört örgüt, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu huzurunda iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla iki taraf bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecek, Ar – Ge ve teknik konularında iş birliği yapabilecek, ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilecek, pazarlama, kalite standartları ve sürdürülebilirlik konularında koordineli hareket edebilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasında bugün yapılan imza töreninde, Türkiye’den Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) ve Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ile KKTC’den Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği tarafından “Turunçgil Sektörü İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki tarafın işbirliği yapacağı alanlar arasında ortak pazar araştırmaları, yeni ihracat pazarlarının belirlenmesi, lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinin paylaşılması, ortak fuar, tanıtım ve heyet organizasyonları da yer alıyor.

Törene, UTK Başkanı Kemal Kaçmaz, Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Hastürk, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakçıoğlu’nun yanı sıra, YDÜ Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Interfresh Euroasia Genel Koordinatörü Murat Özer ve Türkiye Cypfruvex Temsilcisi Mevlüt Sezer katıldı.