Karadeniz Kültür Derneği Başkan Murat Zeki Civelek, Avrupa Şampiyonasına hazırlık için Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı’nın Konya’daki kampına çağrılan Emre Kaplan’ın kampa katılım desteğinin “askıya alınması” nedeniyle Spor Dairesi'ni eleştirdi.

Civelek, üyeleri olduğunu belirttiği Emre Kaplan'la ilgili yazılı açıklamasında, pist bisikleti yarışı 2023 Türkiye şampiyonu Kaplan için desteğin askıya alınmasına anlam veremediklerini belirtti.

Civelek açıklamasında “Sporcumuzun her koşulda yanında olacağız ve Avrupa Şampiyonası yolundaki tüm ihtiyaçlarını karşılayıp böylesi bir tarihi fırsatı birilerinin saçma sapan kararları yüzünden kaçırmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı