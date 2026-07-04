Girne Belediyesi ile Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği” başladı. Şenlik bugün tamamlanacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, dünkü etkinliklerde, spor, sanat ve kültür bir araya geldi. Festival alanındaki stantlar ziyaretçilere açıldı, Deniz Nasıfoğlu anısına düzenlenen U11 Erkek Futbol Yarı Final ve Final karşılaşmaları yapıldı. Festival programı kapsamında Özel Eğitim Merkezi Dans Gösterisi düzenlendi. Ardından NEU Sport Academy Dans Gösterisi sahne aldı. Spor programı, Okçuluk Federasyonu Turnuvası ile devam etti. Dünün son etkinliği “Burhan Aktaş Full Band” konseri oldu.

Şenliklerde bugün de gün boyunca çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek.