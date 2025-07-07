21 Ocak'ta Bolu'nun Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının davası Bolu'da başladı.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki duruşma salonuna yaklaşırken bizi 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişinin adını taşıyan dev bir pankart karşıladı.

İki hafta süreceği belirtilen duruşmanın yapıldığı lise çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki duruşma salonuna yaklaşırken bizi 21 Ocak'ta Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişinin adını taşıyan dev bir pankart karşıladı.

İki hafta süreceği belirtilen duruşmanın yapıldığı lise çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

İçeri girebilmek için üç kontrol noktasından geçtik. Duruşma salonuna basın mensupları hariç telefon ve elektronik cihazlar alınmadı. Aileler de telefonlarını bırakarak salona girdiler.