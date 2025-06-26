Kaza yapan alkollü sürücü yaralandı, tedavisinin ardından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak’ta Ankara Caddesi'nde 190 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Sadettin Kütük (E-20), KM 848 plakalı salon araç ile batıya seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun batısında bulunan elektrik direğine, ardından da yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Dün sabah saat 05.30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.