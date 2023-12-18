Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Tanyel’s Smile, yılbaşı kapsamında üye çocuklar ve aileleri için yeni yıl yemeği düzenledi.

Hidden Garden'da gerçekleşen etkinliğe, vakfın üye çocukları ve ailelerinin yanı sıra, Tanyel’s Smile kurucusu Gülay Uzun, vakıf personeli ve Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç da katıldı.

Hidden Garden Organizasyon, yılbaşı yemeğinin ana sponsorluğunu üstlendi. Yeni yıl temasıyla gerçekleştirilen çeşitli animasyon ve aktiviteler arasında köpük balon, yüz boyama ve çeşitli oyunlar yer aldı.

Yılbaşı pastasının kesilmesiyle son bulan etkinlikte, Tanyel’s Smile tarafından Erülkü Süpermarket ve Lc Waikiki'de kullanılabilecek hediye çekleri üye çocuklara ve ailelerine takdim edildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, yaptığı açıklamada vakfın, üye çocuklar ve ailelerine destek olabilmek adına verdikleri desteği vurgulayarak, faaliyetlerini bireysel ve kurumsal bağışlarla sürdürdüklerini belirtti, ayrıca, yeni yıl organizasyonuna katkı sağlayan tüm bağışçılara üye çocuklar ve aileleri adına teşekkür etti.