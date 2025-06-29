

Kıbrıs Aydın Üniversitesi, yeni adıyla ilk kez gerçekleştirdiği mezuniyet töreniyle unutulmaz bir güne imza attı. Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokullarından mezun olan öğrenciler, coşkulu bir atmosferde diplomalarını alırken, hem akademik başarıları hem de geleceklerine duydukları umutla sahneden gururla ayrıldılar.

Tören, Kıbrıs Aydın Üniversitesi’nin yeni kimliğini taçlandırırken, aynı zamanda bir dönüm noktası niteliği taşıdı. Onursal Başkan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Fatma Nur Aydın ve Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı gün, yüksek katılım ve coşkulu kalabalıkla kutlandı.

Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra törene çok sayıda önemli devlet adamı ve bürokrat da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Erhan Akar ile Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkilerDanışman Mesut Genç, Devlet Planlama Dairesi Başkanı Fadıl Keleş ve eşi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da etkinliğe katılarak, mezuniyet törenine anlam kattılar.

Adalet camiasından Kıdemli Savcı Nail Egemen Metay, yükseköğretim otoritelerinden YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖDAK Genel Sekreteri Erdinç Akgür, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan ve YÖDİD temsilcisi Behçet Çelebi gibi önemli isimler de törene katılım sağlayarak, Kıbrıs Aydın Üniversitesi’nin akademik dünyadaki yerini pekiştirdiler.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler’in varlığı, törende hissedilen devlet desteğini somutlaştırırken; Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek gibi kabine üyeleri de mezuniyet sevincine ortak oldular.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı ile Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay da mezuniyet törenine katılım sağladı.

Yeni ismiyle ilk mezunlarını uğurlayan Kıbrıs Aydın Üniversitesi, güçlü vizyonunu ve yükselen değerini gözler önüne serdi.