Uzun zamandır ülkemizde konser vermeyen Türkiye’li ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, dün gece Bafra da bulunan Concorde Otelde Kıbrıslı hayranları ve binlerce dinleyicisi ile hasret giderdi.

Türkiye’nin zirvedeki Türk Sanat Müziği kraliçesi olan Muazzez Ersoy, Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve Kıbrıslıları da bir hayli özlediğini belirterek ülkemize daha sık gelme sözü verdi.

Harika repertuarı ile sevilen şarkılarını okuyan Muazzez Ersoy un muhteşem konserinde izleyiciler bol bol oynadılar ve nostalji şarkılara eşlik ettiler.

Ersoy’un arabeskin babalarına ait şarkıları dillendirdiği sıralarda da şarkılara hüzünle eşlik ettiler.

Muazzez Ersoy gecede ayrıca, ünlü sanatçı ve dostu olan Perran Kutman’ı da unutmadı.

Kutman’ı doğum günü nedeniyle sahneden kutlayan Ersoy, ona seyircilerin alkışı ile birlikte sevgilerini gönderdi.