Masal Bahçesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencileri bugün Kıbrıs Genç TV’deydi.

Basın ve medyacılıkla ilgili bilgiler almak isteyen Minikler, ilk olarak First FM stüdyolarını gezdi. Program yapımcısı Arun Acumsal ile sohbet eden öğrenciler, gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini anlattılar.

Geleceğin büyükleri çocuklar, daha sonra Kıbrıs Genç TV stüdyolarını gezdi. Stüdyo ortamı, ışıklar ve kameralar karşısında heyecanlanan küçükler, program yapımcısı Muazzez Gazihan ile sohbet ederek, televizyonculukla ilgili bilgiler aldı.

Minikler hep birlikte şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Masal Bahçesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğrencilerinden minik Cesur, haber stüdyosunda kendi haberini sunmayı da ihmal etmedi.

Gezi, yapılan ikramlar ve miniklerin yüzlerindeki mutlulukla sona erdi.