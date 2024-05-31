Kıbrıs Genç Tv'nin 27.kuruluş yıldönümü nedeniyle mesajlar yayınlandı.

ZORLU TÖRE - CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI

Birinci Medya Kurumunuz bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Genç Tv’nin 27. Kuruluş yıldönümü heyecanını sizlerle paylaşıyorum.

Özel Televizyon kanallarımız arasında müstesna bir yere sahip olan Kıbrıs Genç Tv, milli davamız olan Kıbrıs konusunda her zaman halkımızın sesini duyurmuş, Türk Milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının varlığını dünyaya anlatmıştır.

Başarılı yayınlarınızın bundan sonraki süreçte de de devam edeceğine olan inancımı ifade ederek, kuruluşundan bugüne görev alan tüm çalışma arkadaşlarınızı kutlarım.

DR. SÜLEYMAN BASA - TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ BAŞKANI

Emekler çok büyük.Mücadele çok anlamlı. Ekip inanmış,Dava büyük, niyet iyi, sonuç büyük başarı ...

Ekibin lideri Ertan Birinci olunca Kıbrıs GençTV 'de önce yüreklerde, sonra Kıbrıs'da birinci olması bir tesadüf değil alın terinin karşılığı olmuş.

Kıbrısgençtv'nin 27 yaşını kutlarız. Nice başarılı yıllar dilerim.

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

Sayın Ertan Birinci

27.yıldönümünü kutlayan Kıbrıs Genç Tv’nin bu mutluluğunu sizlerle yaşıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının geçirdiği önemli süreçlerde halkın aynası olarak çok sesliliğe katkı koyarak yayınlarını sürdüren Kıbrıs Genç Tv’nin önümüzdeki yıllarda da aynı çizgide yayınlarını sürdüreceğine olan inancımız tamdır.

Şahsınız nezdinde tüm ekip arkadaşlarınızı kutlar, nice yıllar dileriz.

MERYEM ÖZKURT- BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU MÜDÜRÜ

Birinci Medya Kurumu bünyesinde yayın yapan Kıbrıs Genç Tv, ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla ülkemizde özel televizyon yayıncılığında öncü olmuştur. 27’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle şahsınızda kanalın yönetici vr çalışanlarını kutlar, başarılı yayın hayatının devamını diler, saygılarımı sunarım.

FATMA KİŞMİR- KIBRIS GENÇ TV ESKİ HABER MÜDÜRÜ

Yaşamımdaki anıların çoğudur Kıbrıs Genç TV...

Acısıyla tatlısıyla en çok da heyecanıyla... O şarkıdaki gibi "Maziye bir bakıver neler neler bıraktık" derken nice nice yıllara Kıbrıs GençTv emeği geçen herkese teşekkürler