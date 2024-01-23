Kıbrıs Millî Koordinasyon Komitesi eski mücahit komutanlarından Halil Paşa’nın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu, yayınladığı mesajda, Paşa’nın görev bilinci milli davaya olan hizmet aşkı, onurlu ve şuurlu milli duruşu ile örnek bir dava adamı olduğunu belirtti.

Cumalıoğlu mesajında ayrıca şunlara yer verdi:

“ ‘Sen, ben yok, biz varız’ prensibini kendine şiar edinmiş bir dava adamı olarak örnek bir kişilik sergilemiş, davaya inananların mücadele ruhunu dimdik ayakta tutmuştur. İnanıyorum ki, Türk Mukavemetçileri, Mücahitler ve Kıbrıs Türkü kendisini rahmetle anacak, saygıyla yad edecektir.

KKTC’ye, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesine büyük hizmetleri olan dava arkadaşımız, aziz dostumuz can kardeşim M. Halil Paşa’ya yüce tanrıdan rahmet, acılı ailesine dost ve dava arkadaşlarımıza ecir ve sabır niyaz eder, hatırası önünde tazimle eğilir, anavatan Türkiye’mizden yavru vatan Kıbrıs’ımıza sevgi ve saygılar sunarız… Hem başımız hem de vatan sağ olsun.”