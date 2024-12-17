Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, üyelerine yeni yıl hediyesi almak yerine üye diş hekimleri adına

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışta bulundu.

Vakıf'tan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası'ndan Dr. Dt. Turhan Ulutekin başkanlığında bir heyet Vakfı ziyaret ederek, bağış çekini Vakıf Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel'e takdim etti.

-Gürel

Bağışı kabul eden Gürel, Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı ve üye diş hekimlerine teşekkür ederek, "Yeni yıl öncesi gerek artan tedavi giderleri gerekse maddi destek süreçlerinde karşılaştığımız yüklerin bir kısmını hafifletmeye yönelik bu tür katkılar, bizler için olduğu kadar çocuklarımız için de büyük bir moral ve umut kaynağıdır” diye konuştu.

Bu tür bağışların yalnızca maddi katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda çocukların unutulmadığını hissetmeleri açısından da son derece değerli olduğunu belirten Gürel, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın bu anlamlı davranışının diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını diledi.

Gürel, “Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak, toplumumuzun dayanışma ve paylaşma ruhuna olan inancımız, bu tür bağışlarla daha da güçlenmektedir” dedi.