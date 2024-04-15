Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi bünyesinde kurulan Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu ilk Genel Kurulunu yaptı. Başkanlığa oy birliğiyle Hakan İnce seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurula, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da katıldı. Toplantıda, altı kurucu izci derneği başkan ve temsilcileri, başkanlık seçimini gerçekleştirdi.

Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından tüzük gereği divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Metin Ersoy ve sekreteryası oy birliği ile seçildi.

-İnce

Divan oluşumundan sonra Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanlığına tek aday olarak başvuran Hakan İnce konuşma yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izciliği, kurumsal ve özerk bir yapıya kavuşturmak için yola çıktıklarını ifade eden İnce, izcilik derneklerini ve faaliyetlerini federasyonun çatısı altında topladıklarını kaydetti. Tüm izci derneklerine ve kulüplerine resmi davetlerini yaptıklarını belirten İnce, süreç içerisinde diğer derneklerin de katılımlarını sağlayacaklarını ifade etti.

Federasyonun, 19 Temmuz 2023 tarihinde kurulduğunu ve bugüne kadar 16 kamp ve faaliyet yaptığını anlatan Hakan İnce, Gençlik Dairesi ve diğer kurumların kendilerine verdiği destek için mutlu olduklarını belirtti.

-Özsaygın

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonuna başarılar dileyerek, federasyonun hedeflerini yerine getirebilmesi için tüm kurullarıyla çok çalışması gerektiğini kaydetti.

Yeni kurulan Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonunun bütçesi, kamp alanları ve binasının olmadığını ifade eden Özsaygın, Gençlik Dairesi olarak ellerindeki imkanlar dahilinde federasyona destek vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Hakan İnce üyelerin tam desteğini alarak, oy birliği ile Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’nun seçilmiş ilk başkanı oldu.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonunun Yönetim Kurulunda yer alan isimler şöyle:

“Başkan Hakan İnce, Genel Sekreter Metin Ersoy, Sayman Arkın Halitoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Arkın Başat, Araştırma Program ve Eğitim Sorumlusu Tülin Bodur, Dış İlişkiler Sorumlusu Nazım Kaşot, Örgütlenme ve Sosyal İlişkiler Sorumlusu Murat Bodur.”