Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye’de üniversitelerde okuyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencileriyle buluşma etkinliği gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, etkinlikte ilk olarak öğrenciler ile birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Etkinlikte, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Ankara Kalesi gezisinin ardından Derneğin Lokalinde akşam yemeği yenildiği belirtildi.

Etkinliğe, KKTC Ankara Eğitim Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz, Ahmet Arslan ile KKTC MEB Talim Terbiye Kurul Üyesi Nazmiye Hazar katıldı.