Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), dün akşam Lefkoşa surlariçinde bulunan Bedesten’de yeni yıl resepsiyonu verdi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, resepsiyona Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar ile sektör temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Türk sanayisi hakkında bilgi veren kısa bir video ve ayrıca “Yerli Malı Haftası” nedeniyle çekilen tanıtım videosunun gösterimleri yapılan etkinlikte, konuklara zeytin fidanları da hediye edildi.

-Kamacıoğlu: “Birlik, beraberlik içinde hareket etmeliyiz”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, resepsiyonda yaptığı açılış konuşmasında, yeni bir yıla girerken, 2025 yılında dünyada ve bölgede yaşanan ekonomik dalgalanmaların, belirsizliklerin ve zorlukların Kıbrıs Türk sanayisini de doğrudan etkilediğini belirtti.

Kamacıoğlu, “Sanayi; sadece üretim değildir. Sanayi, istihdamdır, katma değerdir, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin temelidir. Sanayi güçlü olursa, ülke güçlü olur” diyerek, bu bilinçle, Oda’nın sanayicinin sesi olmaya, sorunlarını dile getirmeye ve çözüm yolları üretmeye devam edeceğini vurguladı. Kamacıoğlu, “İçinden geçilen dönem, ‘birlik ve beraberlik içinde hareket etmeden, kalıcı başarılar elde etmemiz mümkün değildir’ gerçeğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

“Eskiyen, tadil isteyen yasaları zaman kaybetmeden yapacak, ülke için hayati kararları alacak, popülizmden uzak çağdaş bir ülke yaratacak, uzun vadeli çalışabilecek bir hükümete ihtiyaç var” diyen Kamacığlu, “Siyasi partilerimizin, siyasi kaygıları, kısır çekişmeleri bir tarafa bırakarak, siyasi paylaşım kavgalarından uzak sorunsuz bir hükümet kurmanın yollarını bulması gerektiğini” de ifade etti.

Kamacıoğlu, şöyle konuştu: “Yeni yıl, aynı zamanda yeni umutlar ve yeni hedefler demektir. 2026 yılının; üretimin arttığı, yatırım ortamının güçlendiği, sanayicimizin önünü daha net görebildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, üyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz.”

Kamacıoğlu, Yeni Yıl’ın ülkeye, ekonomiye ve halka sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini temenni etti.