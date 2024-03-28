Kıbrıs’ta 1878’den bugüne ulaşım araçlarının hikayesini içeren “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin organize ettiği ve İMH proje ekibi İzzet Derkan, Mustafa Altuner ile Hatice Özler Şahin tarafından araştırılıp hayata geçirilen “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” isimli fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yer alıyor.

Kıbrıs’ın ulaşım tarihinin anlatıldığı ve tarihi yerlerin de yer aldığı fotoğraf sergisinde, develerden eşeklere, atlardan trenlere, arabalardan deniz araçlarına ve uçaklara kadar geçmişten bugüne herkesi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi bir ay boyunca yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.

Sergide, Kıbrıs’ta deniz limanlarından gemilerle başlayan ulaşım, karadan; eşeklerle, katırlarla, öküzlerle ve develerle devam eden süreç anlatılıyor. Ayrıca, sergide karadan raylı tren sistemi ulaşımı, araçlarla, savaş yıllarında havalimanlarının inşası ve sonrasında imal edilen uçaklarla süreç devam ediyor.

Hava ulaşımının da yer verildiği sergide, RAF Famagusta, RAF Nicosia, RAF Tymbou (Ercan Havalimanı), RAF Larnaca, RAF Limassol (deniz uçakları), RAF Lakadamia ve RAF Akrotiri havalimanlarının tümü, askeri ve stratejik olarak inşa edilmelerinin fotoğrafları de bulunuyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” fotoğraf sergisinin Kıbrıs’ın ulaşım tarihini anlatan ve yolcuları geçmişten bugüne getiren tarihi bir fotoğraf sergisi olduğunu ifade etti.

Fotoğraflarda Kıbrıs’ta bir yerden başka bir yere ulaşımın nasıl olduğu, tarihi mekanlarının yanı sıra Ercan Havalimanı’nın geçmişi ve ilk yapılan uçuş fotoğraflarının da yer aldığını kaydeden Özçelik, işletme olarak Kıbrıs Türk tarihine, kültürüne, sanatçısına ve tüm değerlerine büyük önem verdiklerini ve bu değerleri yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özçelik, Kıbrıs’taki tarihi fotoğrafları yolculara yansıtmalarından dolayı sergide büyük emeği olan fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.