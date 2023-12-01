Kıbrıs Vakfı, Türkiye’de farklı üniversitelerde eğitim gören Kıbrıslı öğrencilere destek olmak, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak maksadıyla bir eğitim destek programı başlattığını duyurdu.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Vakfı, "başta Türkiye ve Kıbrıs olmak üzere ilgili tüm ülkelerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’deki Anadolu insanının yakınlaşması, dayanışması, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, farklı gönül köprülerinin kurulması, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi, işbirliği ve görüş alışverişinin sağlanması, Kıbrıs’ın öneminin kavranması ve benzeri gayelerle kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerde bulunmayı" hedefliyor.

Vakfın, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkı arasındaki milli ve manevi duyguları pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve karşılıklı doğru tanışıklığı sağlamak maksadıyla 9 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da kurulduğu bilgisi de paylaşılan açıklamada, programdan yararlanacak öğrencilerin belli bir disiplin içerisinde kişisel ve akademik gelişimlerini takip etmeleri ve her dönem sonunda hazırlayacakları bir raporu vakfa sunmalarının da beklendiği kaydedildi.

-Kimler başvurabilir

Programa, KKTC vatandaşı veya KKTC liselerinden mezun olan kişilerin başvurabileceği belirtildi.

Açıklamada, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde tez konusu Kıbrıs olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da istisnai olarak programa başvurabilecekleri kaydedildi.

-Desteğin mahiyeti

Vakfın imkanları doğrultusunda öğrencilere sağlanacak destekler şöyle:

“Okuduğu bölüm ve kademeye göre nakdi destek: Lisans: 9 Ay 1000 TL; Yüksek Lisans: 9 Ay 1750 TL; Doktora: 9 Ay 2500 TL; Yurt ve barınma konusunda rehberlik ve anlaşmalı kurumlara yerleştirme; Kariyer planlaması ve kişisel gelişim koçluğu; Eğitsel ve kültürel faaliyetlere katılım imkanı; Gezi ve Kamp programlarına katılım imkanı; Vakfımızın kafe ve etüt salonlarından yararlanma imkanı; Vakfımızın anlaşmalı olduğu diğer kurumların sunduğu hizmetlere erişim imkanı.”

-Başvuru süreci

Açıklamada, destek Programına başvuruların 28 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında vakfın web sitesinde yayınlanan form üzerinden online olarak yapılabileceği belirtildi.