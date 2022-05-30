1 haftada 71 kaza

Ülkede geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 18 kişi yaralandı. Sürat kaza sebepleri arasında yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23-29 tarihleri arasındaki 71 trafik kazalarının 14’ü yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının, 23’ü süratli araç kullanmaktan, 18’i dikkatsiz sürüşten, 10’u kavşakta durmamaktan, 9’u yakın takipten, 11’i ise diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.

Toplam hasar miktarının 2 milyon 394 bin 200 TL olduğu kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa: 32, Gazimağusa: 18, Girne: 16, Güzelyurt: 3, İskele: 2.”

-11 bin 340 sürücü kontrol edildi

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 11 bin 340 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1142 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Süratin ilk sırada yer aldığı suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (408), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (218), tehlikeli sürüş (9), dikkatsiz sürüş (32), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (81), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (6), alkollü araç kullanmak (34), emniyet kemersiz araç kullanmak (59), trafik levha ve işaretlerine uymamak (72), trafik ışıklarına uymamak (3), muayenesiz araç kullanmak (35), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (34), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (5), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (6), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve diğer trafik suçları (136).”