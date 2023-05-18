19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bayar mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ten ilham alarak kendi özgür ve egemen devletine sahip olduğunu belirterek, her zaman Atatürk yolunda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliğinin Atamızın vasiyetine uyacak ve KKTC’ye sahip çıkacağını söyledi.

Bayar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, büyük Türk ulusunun kopmaz ve ayrılmaz parçası olmanın onur ve gururuyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’cü yılının büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını kaydetti.

Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu kayıtsız şartsız teslim alınmıştır. Ordularımız dağıtılmış, tersanelerimize girilmiş, donanmamız rehin alınmış, Çanakkale ve İstanbul Boğazları işgal edilmiştir. İngiliz, İtalyan ve Fransız birlikleri Güney ve Güney Doğuyu işgal etmiştir. 400 yıl Türk İdaresinde yaşamış Yunanistan, İngilizlerin desteğinde 15 Mayıs 1919’da İzmir’i İşgal etmiştir. İzmir’in işgali üzerine atılan ilk kurşun yerel direniş güçlerini harekete geçirmiş ve “Kuvay-ı Milliye’nin” oluşmasını başlatmıştır.

Pontus Rum Devleti’nin hayalini kuran Rum çetelerinin Samsun ve çevresinde terör estirmeleri üzerine 9. Ordu Müfettişi olarak görev teklifi alan, Çanakkale, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal bu görevi fırsat sayar ve sevinçle kabul eder.16 Mayıs 1919’daBandırma Gemisi ile İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da bir güneş gibi Samsun’a ayak basar.

19 Mayıs Türk Kurtuluş Savaşı’nın “ Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla başladığı tarihi bir gündür. Bu tarihten başlayarak safha safha zafere ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ulaşmıştır.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.” görüşüyle toplanmıştır.

Yine bu tarihten;3 yıl, 3 ay11 gün sonra, 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz sonucu zafer Kazanılmıştır.

3 yıl 3 ay ve 20 gün sonra da Güzel İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül 1922’de gerçekleşmiş ve Anayurdumuz düşmanlardan temizlenmiştir.

bu tarihten 4 yıl, 5 ay 10 gün sonra ilelebet yaşayacak olan Bağımsız ve Laik Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’de ilan edilmiştir. Türkiye 100 yılına gelinmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tarihi ve önemli günü Türk Gençliğine emanet etmiştir. Bunun anlamı çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençleri yarının idarecileridir. Gelecek gençlerimizindir.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ten ilham alarak benzer bir direnişle kendi özgür ve egemen Devletine sahip oldu. Her zaman Atatürk yolunda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliği de Atamızın bu vasiyetine uyacak ve KKTC’ye sahip çıkacaktır.”