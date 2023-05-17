19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı...Esin Leman Lisesi öğrencileri Başbakan Üstel’i ziyaret etti

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Esin Leman Lisesi öğrencileri Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı Baş Denetmeni Naciye Kazaz ile Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser Eğitmen eşlik etti.

-Kazaz

Milli Eğitim Bakanlığı Baş Denetmeni Naciye Kazaz, ziyaretlerini 19 Mayıs ve Gençlik Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerini kabul ettiği için Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine işaret eden Kazaz, öğrencileri Atatürk’ün izin ve aydınlattığı ışık doğrultusunda yetiştirdiklerini belirterek, daha güzel günlere ulaşılması temennisinde bulundu.

-Eğitmen

Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser Eğitmen de, geçen yıl açılan okul hakkında Başbakan Üstel’e bilgi vererek, okulda 155 öğrenci ve 6 sınıfın bulunduğunu söyledi.

Okulun bu yıl mezunu olmadığını, ilk mezunlarını önümüzdeki yıl vereceğini anlatan Eğitmen, Lefkoşa’nın çok ihtiyacı olan okul için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitim faaliyetlerini Atatürk’ün izinde ve Atatürk inkılapları çerçevesinde yürüttüklerine dikkat çeken Eğitmen, yeni bir okul olmaları sebebiyle bazı sıkıntıları olsa da başarı ve etkin bir eğitim için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de ziyaretlerinden dolayı Esin Leman Lisesi ve beraberindeki öğrencilere teşekkür ederek, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın önemine işaret etti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın Atatürk’ün gençlere armağan ettiği çok anlamları bir bayram olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, bugünün gençlerinin yarın ülkeyi idare edeceklerini söyledi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, Atatürk’ün çizdiği yolda, inkılapları ve eğitime verdiği değer doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu kaydetti.

KKTC’nin de her zaman Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlemeye, yeniliklerini takip etme ve uygulamaya kararlığında olduğunu belirten Başbakan Üstel, hükümetin de bu doğrultuda kararlar ürettiğini ifade etti.

Eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, çocukların daha çağdaş, daha konforlu, daha teknolojik okullarda okuması için hükümet olarak kararlı olduklarını ve bu yönde kararlar aldıklarını aktardı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından açılan okullara dikkat çeken Başbakan Üstel, bunlar yapılırken devlet olarak da boş durmadıklarını, TC ile yapılan İktisadi Mali İşbirliği Protokollerinde de eğitimdeki okulları gerek yeniden yapmak, gerekse güncel hale getirmek için bir takım mali kaynaklar ayırdıklarını anlattı.

Dün Bakanlar Kurulu toplantısında 25 yeni okul için Milli Eğitim Bakanlığı’na devir yapıldığını ve ileriki günlerde hem devlet olarak, hem de özel sektör işbirliğinde yeni okulların açılacağını kaydetti.

Yeni eğitim yılında tam gün eğitime geçilmesi için çalışmaların devam ettiğini de belirten Başbakan Üstel, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Ziyarette öğrenciler Başbakan Üstel’e çiçek ve Şampiyon Melekler adına okul tarafından bastırılan tişört ve anahtarlık hediye ederken, Başbakan Üstel de öğrencilere hediye takdiminde bulundu.