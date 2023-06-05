3’ünün sürücüsü alkollü 4 kaza, 7 yaralı…

Ülkede dün ve bugünün ilk saatlerinde meydana gelen 3’ünün sürücüsünün alkollü çıktığı 4 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Saat 01.00 civarında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Berk Sicimoğlu (E-22) 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarptı, sonra takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Berk Muzaffer Çomunoğlu (E-26), Batuhan Aktaş (E-26) ile Mustafa Özdoğan (E-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Berk Sicimoğlu Berk Muzaffer Çomunoğlu (E-26) acil serviste, Batuhan Aktaş (E-26) boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, Mustafa Özdoğan (E-26) ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Sicimoğlu tutuklandı.

-Lefkoşa Osman Paşa Caddesi'ndeki kaza

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi'nde dün gece Önder Eraltaylı (E-38) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ML 972 plakalı çift kabin araç ile doğuya seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle duran İmran Onur Oruç (E-23) yönetimindeki KK 365 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı..

yaralanan olmadı. ML 972 plakalı araç sürücüsü Önder Eraltaylı tutuklandı.

-Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, dün Tuğba Tiken (K-24) yönetimindeki ZUG 846 plakalı araç ile Lefkoşa'ya doğru seyrettiği sırada Dörtyol’daki sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada ana yolda Gazimağusa istikametine seyreden Gürkan Tilim (E-22) yönetimindeki GF 573 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GF 573 plakalı araç sürücüsü Gürkan Tilim ve ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba Tiken ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muzaffer Önbıçak (E-40), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba Tiken, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

-Gazimağusa'da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gazimağusa’da dün 23.50’de İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Görkem Nerkiz (E-24) 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UU 939 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan UF 651 plakalı salon aracın sol dikiz aynasına çarptı.

UU 939 plakalı araç sürücüsü Görkem Nerkiz tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.