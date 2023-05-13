AKEL ve YKP heyetleri dün bir araya gelerek Kıbrıs sorununu ele aldı

AKEL ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyetleri dün bir araya gelerek Kıbrıs sorununu ele aldı.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Crans-Montana'da kesildiği noktadan yeniden başlaması ve BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında ortaya konduğu üzere, üzerinde mutabık kalınan çözüm zemini temelinde bir çözüme ulaşılması amacıyla yapacağı girişimler konusunda AKEL'in pozisyonunu aktardı.

Stefanou, iki toplumlu girişimlerin ve eylemlerin güçlendirilmesinin ve yakınlaşma politikasının sürdürülmesinin çok önemli olduğunu da vurguladı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da toplantıda Kıbrıs'ın kuzeyindeki son gelişmeleri aktardı.

KKTC’deki demografik yapının Kıbrıslı Türklerin seçimle iradesini yansıtabileceği koşulların çok uzağında olunduğunu belirten Kanatlı ayrıca, Türkiye ile yapılan protokollerin de hızlandığını, geçen hafta sağlık protokolünün onaylandığını, bununla beraber tüm ilaç ve kamusal sağlığın Türkiyeli kamu özel ortaklığındaki bir şirkete aktarıldığını söyledi.

"Kıbrıslı Türklerin sağlık, eğitim gibi alanlarda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin desteğini alabileceği yaşam koridorları açılmasının önemli olduğunu" belirten Kanatlı, AKEL ile ne gibi iş birlikleri yapabileceklerini değerlendirmek istediklerini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023, 15:02