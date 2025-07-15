Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, demokrasiye ve devlete sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Küçük, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’de 2016 yılında gerçekleşen FETÖ kaynaklı darbe girişiminin, halkın cesareti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle engellendiğini vurguladı.

Hasan Küçük, aynı tarihin Kıbrıs için de benzer bir karanlık dönemi simgelediğini ifade ederek, “15 Temmuz sadece Türkiye’de değil, Kıbrıs’ta da halkın iradesine karşı yapılan bir darbenin tarihidir” dedi.

Küçük, Yunanistan’daki askeri cunta tarafından 1974 yılında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı düzenlenen darbeyi hatırlatarak, bu girişimin adada büyük bir kaos ve şiddet ortamı yarattığını, General Grivas’ın ölümünden sonra EOKA-B’nin liderliğini üstlenen Nikos Sampson, Rum Milli Muhafız Ordusu'yla birlikte Makarios’a karşı 15 Temmuz sabahı harekete geçtiğini anımsattı.

Küçük, “Makarios’a karşı yapılan darbe, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve varlığına yönelmiş bir tehditti. Türkiye’nin müdahalesi, sadece Kıbrıs Türklerinin değil, Doğu Akdeniz’in barışı açısından da dönüm noktasıydı” ifadelerini kullandı.

Küçük, Türkiye’deki 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile Kıbrıs’taki 1974 cunta kalkışmasının ortak noktasının halk iradesine yönelik saldırılar olduğunu belirterek, “Demokrasiye kasteden her girişim, nerede olursa olsun milletin kararlılığıyla bozguna uğratılmıştır. KKTC olarak Türkiye’nin yanında olmaya, ortak değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.