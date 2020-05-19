banner22

Alsancak Belediyesi’nden temizlik uyarısı

Alsancak Belediyesi’nden temizlik uyarısı
banner32

Alsancak Belediyesi, vatandaşlara temizlik uyarısı yaptı.

Alsancak Belediyesi, araziler içinde yer alan çöp ve ot temizliği konusunda vatandaşları uyardı.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların arazilerini temizlememesi halinde, belediye ekipleri tarafından temizleneceği, faturanın ilgili kişilere yollanacağı kaydedildi.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli vatandaşlarımız.

Bu yıl etkisini erken gösteren hava şartlarından dolayı çevremizdeki araziler içerisinde yer alan otlar, çöpler vs. gibi tehlike arz eden (yangın) ve çevre kirliliğine yol açan size ait bulunan arazilerin temizliğini yapmanızı önemle rica ederiz. Erken zamanda temizlik yapılmadığı takdirde belediyemiz tarafından temizliği sağlayacağımızı ve sahibine faturandıracağımızı siz değerli vatandaşlarımıza bildiririz.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hannah Renton, konseri saat 19.00’da başlayacak
Hannah Renton, konseri saat 19.00’da başlayacak
  1. Kıbrıs
﻿