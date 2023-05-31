Altuğra: “ Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde diş hekimliği poliklinik hizmeti başlatıldı "

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dikmen’de bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Hizmete giren diş hekimliği poliklinik

hizmetini yerinde inceledi.

Sağlık Merkezi sorumlu doktoru Mehmet Özlüses tarafından Bakan Altuğra’ya yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler aktarıldı.

Dikmen Sağlık Merkezi'nde haftanın 2 günü diş hekimi tarafından diş hastalıkları poliklinik hizmeti verilmeye başlandığını belirten Bakan Altuğra merkezin bölge halkına önemli hizmetler sunduğunu kaydetti.



Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi’nde her gün doktor tarafından poliklinik hizmeti verildiğini, haftanın 1 günü çocuk doktoru bulunduğunu, haftanın 2 günü diş hekiminin görev yaptığını ve bakıma muhtaç hastalara evde bakım hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Altuğra, özveri ile hizmet veren tüm ekibe teşekkür etti.

Bakan Altuğra, göreve geldiklerinden bu yana sağlık merkezlerini güçlendirmek adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda eksiklerin tamamlanması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de yer aldı. Çelebi bölgelerinde verilen sağlık hizmetleri konusunda beklentilerini Bakan Altuğra’ya aktardı.

Bakan Altuğra’ya ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan, TSHD Baş Hekimi Dr. Naciye Nami ve Özel Kalem Müdürü Halide Kurtarıcıoğulları eşlik etti