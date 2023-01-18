Ankara'daki Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi TİKA’yı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Ankara’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığını ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Ankara’da resmi temaslarda bulunan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile beraberindeki heyet TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile görüştü.

TİKA Başkanlığında yer alan görüşmede, Öztürk’e, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı eşlik etti.

Yasemi Öztürk görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “tanınmışlığın” avantajlarını kullanarak başka ülkelerle pek çok iktisadi anlaşmalar imzaladığını anlattı.

Bu durumun KKTC’nin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iktisadi anlamdaki ilişkileri daha önemli kıldığını belirten Yasemi Öztürk, “güçlü Türkiye güçlü KKTC demektir” diye konuştu.

Öztürk, ayrıca “İskele ve Karpaz bölgesindeki dar gelirli ailelerin varlığına” değindi ve buradaki kadınların iş hayatına katılımının düşük olduğunu belirterek, bölgedeki sıkıntılara dikkat çekti.

Açıklamada, TİKA Başkanı Serkan Kayalar’ın konuşmasına da yer verildi. Kayalar, TİKA’nın faaliyet alanları ve çalışma prensipleri hakkında komite üyelerine ayrıntılı bilgiler verdi. Kayalar, TİKA’nın aslen projeci bir kalkınma kuruluşu olduğunu belirterek, nakdi yardımlarla değil projeleri destekleyerek kalkınmayı hedefleyen bir kuruluş olduğunu belirtti.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok sevdiklerini belirterek, “Biz de uluslararası alanda haklı Kıbrıs davasında proje yollu desteklerimizle yanınızdayız” diye konuştu.

Serkan Kayalar, “Gelir getirici ve üretimde kadınlara ve gençleri destekleyici projeleri hedefliyoruz. Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunan işler yapma anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ciddi bir potansiyel var. Yardımlarımızla Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız” ifadelerini kullandı.