YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arıklı, mesajında, inanan Müslümanlar olarak, rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek ramazan ayını uğurlamanın burukluğunu yaşarken, diğer yandan birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma anlamına gelen Ramazan Bayramını da sevinçle karşıladıklarını belirtti.

YDP Genel Başkanı Arıklı, “2020 yılı halkımız ve dünya halkları için sıkıntılı başlamış ve sıkıntılı bir şekilde de devam etmektedir. Her şeye rağmen hayat devam etmektedir. Bu dünyayı daha sağlıklı, daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güvenilir yapmak biz insanların elindedir. Çocuklarımıza daha güzel yaşayabilecekleri bir KKTC ve dünya kurabilme umudu ile halkımızın ve tüm inananların bayramlarını kutluyorum”