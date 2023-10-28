Bakan Arıklı'nın çarptığı yaya yaralandı

Bu akşam saat 17.00 sıralarında, Ortaköy'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yönetimindeki VK 123 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Kamer MANİŞ (K-68)'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Bakan Arıklı, çarptığı yayayı hastenede ziyaret etti ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "Allah beterinden saklasın. Hastahane önünde küçük bir kaza yaşadık. Çok şükür Teyzemizde bir şey yok." dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 19:29