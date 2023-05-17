Başbakan Üstel’den, Girne Belediye Başkanı Şenkul’a ziyaret

Girne Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Şenkul’dan Girne bölgesinin mevcut sorunlarıyla ilgili bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, “Girne halkının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek Şenkul’a yeni görevinde başarılar diledi.
-Şenkul
Başbakan Ünal Üstel’i Girne Belediyesi’nde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, farklı siyasi görüşlerden de olunsa karşılıklı iş birliğine her zaman açık olduklarını dile getirdi.