Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Herhangi bir belediye başkanının özel hayatında karışmış ya da karışmış olabileceği bir suça ilişkin açıklama yapması ve basın toplantısı düzenlemesi kendini ilgilendirir ama bunu belediyeler birliğinde yapması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu vesile ile bu olaydan birkaç gün önce Belediyeler Birliği asbaşkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığımı belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, birkaç gün önce avukatları ile birlikte, son yaşanan olayları detaylarıyla anlatmak için bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

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