Bir haftada 96 kaza…

Bir haftada meydana gelen 98 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 31 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarının 27’si sürat, 21'i dikkatsiz sürüş, 16’sı kavşakta durmamak, 15’i yakın takip ve 17’si de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4 milyon,128 bin 300 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle;

Lefkoşa 42, Gazimağusa 14, Girne 24, Güzelyurt 7, İskele 9.

Öte yandan 1-7 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde 11 bin 208 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 867 araç sürücüsü rapor edildi.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 340 ) , Tehlikeli Sürüş ( 11 ), Dikkatsiz Sürüş ( 34 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 42 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 30 ), Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak ( 99 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 44 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 97 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 11 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 18 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ) ve 121 diğer trafik suçlar.”