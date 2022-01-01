Birkan Uzun'dan acı haber geldi...

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Uzun’un ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dağların zirvesine çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu olan Birkan'ımızı hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin acı ve üzüntüsü içindeyim.



Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022, 14:40

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.”Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Birkan Uzun, 16 Aralık tarihinde, 4.892 metre yüksekliği ile Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.Hayatını ABD’de sürdüren Uzun’un bir kayak kazasında öldüğü haber verildi.