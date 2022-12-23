BRTK’nin 59. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRTK) 59'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kurumda gerçekleşen resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, oda ve birlik başkanları katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ve Müdürü Meryem Özkurt birer konuşma yaptı.

- Tatar: “İki Mücahidin zor şartlarda kurduğu Bayrak Radyosu, bugün tüm dünyaya haklı mücadelemizi duyuruyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmaya yıl içerisinde hayatını kaybetmiş olan eski müdür ve yönetim kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nu anarak başladı.

Tatar, uzun yıllar bu sektörde yer alan biri olarak BRTK’de çok değerli kişilerle çalıştığını belirterek, Türkiye Show TV’de müdürlük yaptığı süre boyunca gönlünün hep BRTK’de olduğunu kaydetti.

İki Mücahidin zor şartlarda kurdukları Bayrak Radyosu'ndan çıkan “bayrak bayrak bayrak” sesi ile başlayan kurumun, bugün alt- üst yapısı ve tüm teknolojisiyle dünyaya Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini duyurduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ın kuzeyindeki devlet olan KKTC’nin de şu anda Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının egemenliğini haykırdığını söyledi.

- “BRTK en büyük toplumsal hafızamız ve arşivimiz”

Tatar, geçmişten bugüne tüm yayınları arşivleyen ve geçmişe dair kaynak sağlayan BRTK’nin, ülkenin en büyük toplumsal hafıza ve arşivi olduğunu ve toplumu geleceğe taşıdığını söyleyerek, kendilerinin uluslararası görüşmelerinde sürekli bu kaynakları referans gösterdiklerini kaydetti.

Tüm personelin gününü kutlayan ve personele bu teknoloji çağında kendilerini eğitime, mesleklerini sevme, tarafsızlık başta olmak üzere ilke ve prensiplerini uygulama çağrısında bulunan Tatar, “Ancak esas olan milli değerlere sahip çıkmak ve KKTC’yi Mücahidin sesinden bütün dünyaya tanıtabilmek, haklı davamızı anlatabilmek. Geçen yıl bugünlerde kaybettiğimiz Birkan Uzun’un dediği gibi, ‘Kıbrıslı Türklerin hikayesini dünyaya anlatmak, anlatmak, anlatmak…” dedi.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler haftasına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere rahmet diledi, hayatta olan tüm gazilere şükranlarını sundu.

- Üstel: “BRTK’nin milli mücadelemizde önemi tartışılmaz”

Başbakan Ünal Üstel ise, bugünün önemini vurguladığı konuşmasında, 21 Aralık-25 Aralık günlerinde mücadelenin başladığını anımsatarak, şehitlere Allah’tan rahmet diledi, o günlerden hayatta kalan kişilere uzun ömürler diledi.

Üstel, o zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde kurulan Bayrak Radyosunun Kıbrıslı Türklerin birbirinden haberdar olmasını sağladığını, kendisinin o zaman küçük olduğunu ve köylerinde bir araya gelerek ülkede neler olduğunu öğrenmek için radyoyu dinlediklerini anlattı.

Üstel, kurumu kuran ve bugünlere getiren herkese teşekkür etti ve “BRTK’nin o günlerden başlayarak milli mücadelemizde önemi tartışılmaz” dedi.

BRTK’nin küçük bir radyo yayınıyla başladığını ve şimdi 3 televizyon kanalı, 6 radyoyla tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının sesini duyurduğunu söyleyen Üstel, bugün ise Smart TV projesinin hayata geçirildiğine işaret ederek, tüm çalışanların kurumun bu noktaya gelmesindeki emeklerinin önemini vurguladı.

Üstel, “Böyle küçük bir radyo yayınından başlayarak, hep birlikte, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin de destekleriyle bugüne geldik ve bugün 59’uncu yaş günümüz. Hepimizin bu mutlu günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

- Feyzioğlu: “Yaşasın sarsılmaz kardeşlik hukukumuz”

Büyükelçi Feyzioğlu ise, BRTK’nin 59 yıllık geçmişiyle milli mücadeleye özdeş, şanlı bir tarihi olduğunun altını çizerek, milli mücadelenin bitmediğini, BRTK’nin ilk günkü heyecanla bayrağını taşıdığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük Mücahit Dr. Fazıl Küçük’ün ve büyük devlet insanı Denktaş’ın yolunda yürüdüklerini, Mücahit ve askere layık olmaya çalıştıklarını kaydeden Feyzioğlu, onlardan aldıkları ilhamla şöyle seslendiklerini kaydetti:

“Bayrak, bayrak, bayrak. Yaşasın Bayrak Radyo Televizyonu, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın sarsılmaz kardeşlik hukukumuz”

- Doratlı: “BRTK, bu topraklardaki var oluş mücadelesinde en önemli unsur”

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı ise, Kıbrıs Türk Mücahidinin sesi olmak için kurulan BRTK’nin bu meşakkatli serüvende, var oluş mücadelesinde, her zaman en önemli unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

Doratlı, BRTK’nin 3 televizyon kanalı, 6 radyo istasyonu ve yeni medyası ile Kıbrıs Türk toplumunun sesini bugün dünyaya en gür şekilde duyurduğunun altını çizerek, içerisinde bulunulan bilginin son derece hızlanırken kirlendiği dezenformasyon çağında doğru bilgiye ulaşmanın çok zor hale geldiğini, bu nedenle kamu yayıncılığının her zamankinden daha zor olduğunu ve daha önem arz ettiğini kaydetti.

- Özkurt: “Kamu yayıncılığı bilinç ve sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz”

BRTK Müdürü Özkurt ise, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, ülkenin kamu yayıncılığı yapan tek kuruluşu olan BRTK’nin Kıbrıs Türk toplumunun sesini duyurmaya başlayalı 59 yıl olduğuna dikkat çekerek, KKTC’nin varlığının önemli bir parçası olan BRTK’nin kamu yayıncılığı bilinç ve sorumluluğuyla yayına devam ettiğini ve edeceğini söyledi.

Özkurt, yeni hayata geçirdikleri projelerinden bahsederek, çevre dostu bir yaklaşımla güneş enerjisinden elektrik üreten ilk kamu kuruluşu sorumluluğuna sahip bir kurum olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

BRTK’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Özkurt, bu değerli emaneti kendilerine bırakıp aralarından ayrılanları şükranla andı.

Konuşmaların ardından kurumda 25’inci yılını dolduranlara plaket takdimi yapıldı ve pasta kesildi.