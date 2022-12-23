Büyük Acı: 1.5 Yaşındaki Halil Yumurtaş Hayatını Kaybetti

Yeşilköy'de bugün meydana gelen trafik kazasında 1 buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklama şöyle: 23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE, yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan
Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmistir. Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."