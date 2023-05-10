Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor... Sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, Cuma günü yer yer sağanak beklendiğini, sonraki günlerde ise hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.
Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; periyodun ilk günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 27-30, diğer günlerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.