Cumhurbaşkanı Akıncı, başsağlığı mesajı ile üzüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İbrahim Koreli’nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini paylaştı.

Koreli’nin uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunlarının sonunda daha fazla tutunamayarak yaşama veda ettiğini kaydeden Akıncı şöyle devam etti:

“İlerici demokrat, aydın kimliği ile ve mücadeleci bir sendikacı olmanın yanında, yıllarca milletvekili olarak da toplumuna hizmet verdi. İbrahim Koreli her zaman saygı ile anılacak. Kendisine rahmet, sevgili evlatlarına, yakınlarına, sevenlerine ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim”