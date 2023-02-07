Cumhurbaşkanı Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman ve HP Genel Başkanı Özersay ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı davet üzerine Cumhurbaşkanlığına gelen Erhürman ile Özersay, Cumhurbaşkanlığı deprem kriz koordinasyon komitesi toplantısına da katıldı.

Toplantıda, deprem bölgesinde enkaz altında kalan KKTC’li çocuklar, aileler ve öğretmenlerin arama kurtarma çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi, görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, enkazda arama kurtarma çalışmalarının durmaksızın devam ettiğini ifade ederek, “bir umut bekliyoruz, umutsuz değiliz” dedi. Feyzioğlu, enkazda ulaşılan KKTC kafilesinden birinin henüz olmadığını ifade etti, ayrıca “iki çocuğun hastaneye gittiği” duyumu üzerine yaptıkları araştırmada kayıtlı bir bilgi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki komite toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erhürman ile Özersay’a teşekkür ederek, depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurulan kriz masasının arama kurtarma çalışmaları, araç gereç yardımlar aileler ve uzman heyetlerin olay yerine ulaşması için yoğun bir koordinasyon çalışması yürüttüğünü söyledi.

Tatar, Adıyaman Havalimanının kapalı olduğunu ve büyükelçinin yardımlarıyla heyetlerin zor şartlarda oraya ulaştığını ve kurtarma çalışmalarında mücadele verdiğini kaydetti.

Şu ana kadar bir netice olmadığını ama temennilerinin çocuklara sağlıklı bir şekilde ulaşmak ve enkazdan kurtarmak olduğunu ifade eden Tatar, Erhürman ile Özersay’ı bilgilendirmek, değerli görüşlerini almak, birlik olmak açısından toplantının önemine işaret etti.

“Hepimizin acısı, Türkiye’nin KKTC’nin ortak acısı” diyen Tatar, tarihi bir felaket olduğunu kaydetti, “geçmiş olsun, başsağlığı” dileğinde bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, başsağlığı diledi, “geçmiş olsun, bu acı hepimizin acısıdır” dedi.

Travma yaşandığını ifade eden Erhürman, hem Türkiye’de insanların enkaz altında olduğunu hem de enkaz altında çocuklarının olduğunu kaydetti.

CTP olarak yardıma hazır olduklarını, ekipler, gıda yardımlarının hazır olduğunu, günde bir uçak gidecekse ekipler ve gıda desteğine hazır olduklarını ifade eden Erhürman, “Biz de elimizden gelen desteği verelim, uzmanları yönlendirelim. Yedekleme yapalım. Acımız büyük, dayanışma içinde bu acıyı hafifletmek için çalışmaya hazırız” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, “Büyük bir acı, toplumsal bir üzüntü" olduğunu, KKTC’nin acısının Türkiye’nin acısı, Türkiye’nin acısının KKTC’nin acısı olduğunu ifade etti, “geçmiş olsun” dedi.

Özellikle enkaz altında kalanlara dua ettiklerini ifade eden Özersay, “inşallah sağ salim kurtulurlar, elden gelen katkıyı koymaya hazırız, çok geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, heyete bilgi verdi.

Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkına, KKTC’ye, hükümete, belediyelere, siyasi partilere destek ve dayanışmadan ötürü ayrı teşekkür ederek, “Canımız yandı” dedi.

Dayanışma adına şükranlarını sunan Feyzioğlu, Türkiye’de 10 ilin yıkıldığını, bunun tarihte görülen bir durum olmadığını söyledi.

Ancak olay olur olmaz hemen birlik içinde dayanışma sergilendiğini, illerin yan yana bağlı olması ve yardım imkanının düşük kalmasına rağmen tam bir seferberlik ilan edildiğini ifade eden Feyzioğlu, Gazimağusa TMK öğrencileri ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu, Cumhurbaşkanlığında ilk andan toplantıda olduklarını, enkazın ilk andan kaldırılmaya başlandığını ve buradan giden ekiplerin hemen yetiştiğini ve işi onların devraldığını anlattı.

Bölgede kar ve yağmur olduğunu ifade eden Feyzioğlu, çalışmaların dönüşümlü yapıldığını söyledi.

Biraz önce Adıyaman’a inen uçakta 102 profesyonel olduğunu, bakanların da orada bulunduğunu ifade eden Feyzioğlu, inanılmaz şartlarda görev yapıldığını, arama kurtarma personelinin orada olduğunu, önemli miktarda malzeme gittiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının sergilediği seferberliğe de teşekkür eden Feyzioğlu, Belediyelerin destek verdiğini kaydetti.

Şu ana kadar ulaşılan cansız bedenlerden KKTC kafilesinde olan kimsenin bulunmadığını ifade eden Feyzioğlu, biraz önce iki beden daha çıkarıldığını ama birinin teşhisinin yapılamadığını söyledi.

Feyzioğlu, depreme yönelik maddi yardımların şu anda daha anlamlı olduğunu da ifade ederek, bu amaçla AFAD hesaplarının kullanılmasını istedi.