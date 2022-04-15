Cumhurbaşkanı Tatar Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile beraberindeki belediye meclis üyelerini kabul etti. Heyete, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki farklı kültürel ve kurumsal bağların kendileri açısından çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaret için belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, pandeminin geride kalmasıyla iki ülke arasındaki ziyaretlerin artarak devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürel ziyaretlerin çok anlamlı olduğuna inandığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki etkinlikleri de yakından takip ettiğini, KKTC’de ambargolara rağmen kendi insanlarına en iyi hizmetin verilmesi için bir takım çalışmaların yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meclis’teki komitede, ülkede 28 olan belediye sayısının daha etkin bir sayıya indirilmesi için çalışma yapılmaktadır. Kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için şu anda bu reform gündemdedir. Yakın bir gelecekte Meclis’in kararı ile de imzalanacaktır. Halkımıza yerel yönetim anlamında daha etkin hizmetler verilebilmesi için bunun altyapısı da tamamlanmış olacaktır. Girne Belediye Başkanı da yoğun bir çalışma içindedir. Ayrıca Girne Belediyesi’nde kültürel alanda da çok önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Bizim için esasen; çok değerli ve önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizdir. Anavatanımız bizim garantörümüzdür, her boyutuyla temasın, buradaki toplumsal ve kültürel varlığımızın, çalışmalarımızı güçlendireceğine inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının daha mutlu bir şekilde yaşamına devam etmesi en büyük temennimizdir.”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, ülkedeki belediyelerle yaptıkları kültür ve sanat etkinliklerinin iki ülke insanının kaynaşması anlamında önemli olduğunu belirtti.

Maltepe Belediyesi’nin desteklediği ve aralarında KKTC’nin de bulunduğu Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin kurulduğunu dile getiren Kılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.